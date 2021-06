Volám vám, lebo vás chcú napadnúť hekeri

Indická angličtina a ponuka pomoci pri ochrane pred hekermi, ktorí chcú napadnúť môj počítač? Očakávala som tento moment ako kedysi Vianoce.

Bohužiaľ bolo pre mňa skoro ráno, tak som sa len zmohla na hlasnú špekuláciu, že teda keď je pani z Microsoftu a chce mi pomôcť, lebo z môjho počítača odchádza divná aktivita a hekeri ho chcú napadnúť, nech ma teda presvedčí, že ona je od Microsoftu. Prepočula, tak hovorím, viete napríklad moju MAC adresu? Viete aspoň moje meno? Nie ste náhodou vy tí hekeri? Nasledovalo 5 sekúnd ticha, a potom tá istá pesnička o hekeroch, divnej aktivite, možnom napadnutí a ich pomoci. Poslala som milú pani do teplých krajín. Keď sa mi už mozog zobudil, zabávala som sa na tom, čo by sa stalo, keby som jej napríklad povedala, že super, že voláte, v FBI práve riešime scammerov, čo sa vydávajú za podporu Microsoftu.

Pár hodín na to prišiel hovor cez Viber, nie klasický telefonát. Znovu pani s indickou angličtinou, celá veselá, že je z nejakého oddelenia údržby (bez názvu firmy) a že mi chce pomôcť, lebo mám problém s nejakým programom a hrozí mi nejaké nebezpečenstvo. Bola som ako v extáze. Nech sa páči, povedzte mi o tom viac. Oh, madam, vy máte taký sladký hlas. Ďakujem, to je od vás milé, počúvam vás. ... program, nebezpečenstvo, hekeri... Super, že voláte, tu v FBI práve riešime scammerov, ktorí sa vydávajú za pracovníkov podpory Microsoftu, prosím, identifikujte sa.

Zložila.

Našťastie som pred časom videla zopár videí od Jima Browninga, ktorý odhaľuje nekalé praktiky niektorých firiem "technickej podpory", keď človeka podvedú a oberú o peniaze práve takýmto spôsobom. Bola som šokovaná, ako cynicky drzí a nemilosrdní dokážu byť títo ľudia, a zároveň som sa naučila, že cez telefón sa dá tvrdiť naozaj hocičo, aj to, že som kráľovná Alžbeta. Na to človek v úľaku z možného hroziaceho nebezpečenstva prestane myslieť. Najmä keď si je vedomý svojich nie veľmi rozvinutých počítačových zručností. A niektorí možno aj tušia, že nie je všetko kóšer, no sme zvyknutí nespochyňovať niekoho s domnelou väčšou autoritou (spochybniť, že je niekto z Microsoftu?) či niekoho, kto tvrdí, že nám hrozí nebezpečenstvo (skutočne ide niekomu, koho vôbec nepoznám a koho som o pomoc nežiadala, o moje bezpečie, keď ma žiada o citlivé údaje/vzdialený prístup k môjmu počítaču?). Najbližšie, keď zavolajú, budú to pre mňa ďalšie Vianoce a budem ich zdržovať na linke tak dlho, ako sa len bude dať. Čas, ktorý venujú mne, nebude venovaný iným, ktorí by im možno na lep skočili. Tak do skorého počutia, scammeri!