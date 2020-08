Eyes wide shut/ nie cestovateľský blog

Dnes som si pozerala fotky z Kambodže. Vlastne dva a pol roka čakali v počítači, kým budem mať silu sa na ne pozrieť, a dnes som ich videla prvý raz.

O dovolenke v mojej vysnívanej destinácii, Angkore, som takmer nehovorila a ak áno, tak s trpkým bodnutím tam niekde vnútri. Snažila som sa ju skrývať aj sama pred sebou. Hovorí sa, že človeku sa „ukážu“ veci, keď je na to pripravený. Tak ja teda asi dnes už som pripravená niečo vidieť.

Dnes vidím, že človek, ktorého som milovala a chcela s ním stráviť zvyšok života a mať deti, manipuloval okolnosti tak, aby som sa nemala dobre. Aby som bola chorá, vyčerpaná, bez sily sa brániť a bez sily odísť. Aby som nerozmýšľala jasne a nevedela si brániť hranice. Aby mi veci, na ktoré som sa tešila, neprinášali radosť, ale pocit menejcennosti a zlyhania. Aby som ale zároveň bola dostatočne pri zmysloch na to, aby som cítila bolesť, vedela plakať, poskytovala mu svoje telo a dokázala dostatočne dôveryhodne pred priateľmi a rodinou zachovať zdanie, že sme OK. Len ja že som trochu citovo labilná. Hysterka. Slabá. Vzdialená. Aj takto sa dá týrať človek.

Dnes sa mi „pospájali body“ do jasného obrysu udalostí. V prvú noc v Singapúre som ho pred spánkom vyslovene žiadala (a on súhlasil), aby zostala teplota na 23 °C, lebo na prikrytie bola iba plachta, aby mi nebola zima. Z minulých skúseností vedel, že moje telo potrebuje túto teplotu, boli sme v tom čase spolu už vyše 2 rokov. Ráno som sa zobudila na zimu, v izbe bolo 18 °C a prechladla som tak, že som ohluchla. Naozaj som týždeň nepočula. Žiadne prepáč, žiadne nápravné opatrenia, lieky, nič, keď som začala na túto tému debatu, bola som precitlivelá, moje telo slabé a neschopné. Tvrdil mi, že som slabá, že nič nezvládnem, a vlastne som mu uverila. Dlho mi trvalo si uvedomiť, že je v poriadku mať telo citlivé na teplo, a že nie je v poriadku o tom vedieť, a aj tak konať spôsobom, ktorý mi ublíži.

Nevládala som chodiť ani viesť debaty. Nezobral mi batožinu, dookola ma vláčil z jednej strany letiska na druhú, a bola som v cudzom svete, slabá, chorá, mozog mi nemyslel. Chcela som zastať a počkať, kým nájde to, čo zrejme pri tom chodení hľadal, ale on mi neodpovedal, nekomunikoval so mnou, kráčal 10 metrov predo mnou a nespomalil, keď som pridala, pridal aj on. Verila som, že bol schopný ma tam nechať, ak sa za ním nebudem vliecť. Lebo to už urobil. Pár mesiacov predtým, keď mi cestou na pláž a po pláži z ničho nič začal nadávať a ja som sa bránila, že to nie je spôsob, akým sa chcem s ním rozprávať a že nie je v poriadku mi hovoriť, že som zbytočná a nanič. Vtedy ma nechal hodinu autom od domu, na pláži, o ktorej som predtým ani len nepočula, stmievalo sa, začínalo byť chladno a na túto malú pláž chodilo málo ľudí a žiadna verejná doprava. Proste ma opustil s vedomím, že sa nemám ako dostať domov. Chcela som ho nechať kvôli tomuto správaniu už vtedy, ale vo výsledku ma zobral domov on a odmietol o tom hovoriť. Ospravedlnila som si to jeho únavou z práce. Vždy som si našla ospravedlnenie, a keď som ho už nevládala nájsť ja, ponúkol ho on. Snažila som sa ho pochopiť – strávila som predtým veľa času v komunite, kde sa propagovala snaha pochopiť ostatných, robiť dobro, vnímať potreby ostatných. Nehovorilo sa tam však o poznaní a chránení si svojich hraníc, len sa dookola omieľala bezpodmienečná láska k druhým. Takže vo výsledku vždy za jeho správanie mohlo niečo, nikdy zaňho nezobral zodpovenosť on sám.

A tak v Singapúre, chorá, slabá, som sa za ním vliekla s batožinou na ďalšie 2 mesiace pobytu v USA, lebo to bol jediný človek, ktorého som tam poznala. A ktorý bol občas ku mne milý. Nikdy mi nepovedal, že čo vlastne na tom letisku toľko hľadal a prečo sme ho museli prejsť dookola 3 razy. On vládal, veľa cvičil, bol v špeciálnych jednotkách, vyučoval sebaobranu, bola to hora mäsa. Raz po hodine strávenej v ľadovej jaskyni v krátkom tričku mu ochladli prsty na rukách, to je všetko, zima sa k nemu nedostávala. A vyzeralo to, že ani únava k nemu nevedela nájsť cestu.

Presunuli sme sa do Kambodže, let bol kvôli silnému prechladnutiu v uchu bolestivý. A ja som tak veľmi chcela vidieť Angkor! A chcela som oddychovať. Neexistovalo spať dlhšie ako on, mať ticho a kľud a nechať telo, nech si poradí s pomocou liekov, ktoré som si teda sama musela zájsť kúpiť do lekárne. Každý deň sme sa hádali, a potom stačili už len malé veci na to, aby sa spustila hádka. Keď povedal, že ženy sú hlúpe, keď povedal už ani neviem čo, ale vždy to boli veci, o ktorých zaručene vedel, že je to moja citlivá téma, že toto ma vyvedie z rovnováhy. Hovorte také veci najbližšiemu človeku, čo bojuje s chorobou, je nevyspatý a je unavený. Nebude reagovať ani kľudne ani triezvo. Som presvedčená o tom, že ako vyštudovaný psychológ pracujúci vo väznici ako poručík s tímom 35 ľudí a zodpovedajúci za 500 až 700 väzňov o tom vedel svoje. Hádkam som venovala posledné kúsky energie. Nevedela som tie veci nechať tak, nevedela som pochopiť, ako človek, ktorý hovorí, že ma miluje, a ktorého milujem ja, si ma môže natoľko nevážiť, že hovorí o mne alebo o ženách a teda mne hrozné veci. Chcela som mu to vysvetliť, že mám hodnotu a nemôže sa ku mne takto správať. Nevedela som pochopiť, ako môže byť taký necitlivý a hrubý.

Môže, keď mu robí dobre sa pozerať na to, ako trpím. A keď ja trpím, lebo ho milujem takým spôsobom, že dovolím, aby ma jeho slová zraňovali.

Videli sme zopár chrámov, miestny trh, skúsili vyprážané húsenice. Boli aj pekné momenty. Pamätám si však predovšetkým tú trpkosť. Dovolila som mu, aby mi zničil návštevu tohto vysnívaného miesta, ako aj mnohých iných. Namiesto radosti z objavovania a skúmania som zažívala emocionálne búrky, sklamanie, emocionálne zranenia, nadávky, výsmech, poníženie. Alebo sa bez slova na niekoľko hodín stratil. A potom boli chvíle zmierenia, počas ktorých som vyhlasovala, že len potrebujeme pracovať na našej komunikácii, a niekde vnútri som už bola presvedčená, že to ja nie som dosť dobrá, že asi niekde zlyhávam ja. Zákonite. On si nikdy nepriznal vinu. Nikdy. Povedal prepáč, ale nie v podstatných veciach. V tých prisudzoval vinu a zlyhanie výlučne mne. Nemal ma kto brániť, nikto toho nebol svedkom, ja som sa postupom času už brániť nevládala a začala som veriť jeho naratívu. Bol to dokonalý gaslighting: počula som prepáč, ale za veci, pri ktorých tam to slovo nemalo čo robiť. Nepočula som prepáč za ublíženia, manipulácie, za tú noc pri 18 °C a následnú chorobu, za škrtenie, za prianie smrti kamoške, za sociálnu izoláciu, za hrozné veci povedané o mojich blízkych, za zhadzovanie a hanlivé mená, nakoniec za prianie smrti mne.

Na začiatku vzťahu mi prejavoval lásku a rešpekt, a zároveň skúmal terén, čo všetko znesiem a ako budem reagovať na prekročenie hraníc. Potom pridal viac plynu a začal ma trestať za to, že sa za seba postavím, keď sú prekročené moje hranice. Postupne lámal odpor: veď kto by sa nepoučil napríklad z 2 dní úplného ticha a ignorácie? Keď žijete mimo civilizácie, do mesta je to 7,5 km a vy sa nemáte ako dostať preč, lebo kľúče od auta má len on? A nikoho v tom meste, nikoho v okolí, s kým by ste si mohli aspoň vypiť kávu a prísť na iné myšlienky. Úplná sociálna izolácia... Je vlastne zázrak, že som to prežila. Že som tu a teraz. Že som dokázala odísť, napriek snu o rodine a napriek zasnúbeniu. Ktoré prišlo po tom škrtení, asi ako pokus o pripútanie. Ja som vedela, že musím povedať Áno, aj moja milujúca časť hovorila Áno, a iná už vedela, že s Nie by bol návrat na Slovensko ťažký a nebezpečný. A požiadal ma v horách, hodinu jazdy od najbližšej civilizácie, pri západe slnka, začínalo byť chladno. Vyzeralo to romanticky, ale ja som jednoducho nechcela riskovať, že by ma tam nechal. Bolo to takto rozumné.

Myseľ má užasnú vlastnosť, že odhaľuje len toľko, koľko človek dokáže zvládnuť. Potrebovala som odhaliť svoju šialenú túžbu po dieťati a prijať, že človek, s ktorým som ho chcela mať, proste, že by mu nebol dobrým otcom. A prijať možnosť, že už to dieťa mať nebudem. A opustiť všetky tie sny a predstavy o milujúcej rodine a teple domova v USA s týmto človekom, ktorý sa vedel prejaviť tak nežne a citlivo, a keď nebol na očiach rodiny a priateľov, bol to krutý mizogýn, ktorý sa rád pozeral na strach v mojich očiach a na moju bolesť. Ktorý ma miloval takým spôsobom, ktorý mi veľmi ubližoval. Potrebovala som prijať, že som sa v ňom hlboko zmýlila, vidieť svoju zodpovednosť za svoju budúcnosť. Aj taká vie byť láska.